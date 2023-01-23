Москва не отказалась от максималистских целей – уничтожить Украину.

Об этом в своей колонке для Украинской правды пишет Секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Москва хочет под корень уничтожить саму Украину как историческое явление – язык, историю, культуру, носителей украинской идентичности. Тотальный и абсолютный геноцид. Тотальная война на уничтожение», – уверен Данилов.

Для достижения своей цели, отмечает Данилов, Путин хочет нанести Украине военное поражение, стратегическое по характеру и последствиям.

«И потому в войне с Украиной путин мечтает о "котлах", окружении, параде победы и звании генералиссимуса всех времен и… о собственном ГУЛАГе», - подчеркнул Данилов, добавляя, что для этого ему нужен "украинский сталинград" или повторение в максимальном масштабе Дебальцево-2.

Поэтому, объясняет Данилов, оккупанты концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта.

Киев, уверен секретарь СНБО, остается главной мечтой Кремля. Также враг хочет совершить прорыв на оперативных направлениях: юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание цепочек поставки оружия.

Также Данилов призвал не недооценивать врага.

«Он умнеет, набирается опыта и учится на ошибках», – отметил Данилов.

По его словам, россия готовится к наступлению, первым признаком которого, согласно постоянной тактике, является реализация активных информационных мер – ложь, манипуляции, фейки и дезинформации, активизация агентов информационного фронта.

Впрочем, секретарь СБНО уверен, что Россия обречена на проигрыш.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на Ставке поручил военному руководству создать резервы личного состава ВСУ.

Глава государства отметил, что главным ресурсом армии является личный состав. И его, по словам гаранта, нужно беречь.

Напомним, у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.

Кроме того, выяснилась позорная причина взрыва в Беларуси.

Также Politeka.net писала, что москвичка упала на колени перед памятником Лесе Украинке.