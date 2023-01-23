Россия опрокинула пополнение на оккупированную часть Херсонщины и несет огромные потери.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что с 18 по 21 января текущего года в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонщины прибыло пополнение живой силы оккупантов.

«Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как бронежилеты, имели только единицы, военную технику не завозили», - говорится в сводке.

Также отмечается, что противник продолжает нести большие потери.

Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными оккупантами.

Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков.

«В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из российской федерации», - сообщили в Генштабе.

Добавим, между тем правительство Эстонии приняло следующий и сейчас крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро.

«Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим, таким образом, создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне», - отметил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

Украина получит тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов М2 «Карл-Густаф» с боеприпасами, средства поддержки артиллерийских подразделений.

Кроме того, Эстония продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Напомним, россия готовится к новому наступлению, раскрыта стратегия.

Также сообщалось, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.

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