О новом метком ударе ВСУ сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) был нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием. Местные называли это место – «джахид-гостиница», на вечное СПА отправился не один десяток захватчиков.

«За последнюю неделю у них бавовна хорошо прошлась по их глубокому тылу. Недавно что-то взорвалось в Кадиевке. Это "что-то" - это было здание, которое местные называли джахид-гостиницей. На трое суток окружили полностью периметр, никого туда не пускали. Говорят, как всегда, "потерь нет", но мы уже знаем, что это накрыли "кадыровцев", и там потери есть, и не один десяток", - сказал Гайдай.

По словам одного из местных жителей, партизаны работают прекрасно и готовят город к освобождению.

«Туда им и дорога», «Слава Украине и ее нации! Слава ВСУ!», - комментируют украинцы в соцсетях точный удар по кадыровцам.

Напомним, военное руководство Украины получило сверхважную задачу.

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