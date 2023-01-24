Когда-то здесь работали, жили и были счастливы тысячи украинских семей.

В Сети, как пишет Politeka.net, появились ошеломляющие кадры из Попасной Луганской области. С мая территория, которую теперь тяжело назвать городом, находится под контролем оккупантов.

«Рашисты стерли с лица земли Попасную и поставили на ней крест. Заявили, что отказываются от восстановления, говорят - нецелесообразно, так что город должен остаться призраком. Рашистские подонки. Наша Попасная сегодня выглядит так…«русский мир» во всей красе…Город, который расцветает теперь только в воспоминаниях… Разрушен дотла…», - прокомментировал страшные кадры глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он также верит, что когда город вернется под контроль Украины, он будет восстановлен, и «пепелище станет снова садом».

Верят в это и украинцы, для которых Попасная была домом, самым лучшим городом в мире.

«Горожане готовы восстанавливать свой город»,

«Мой любимый город... Самый лучший город в мире! Моя родная Попасная, как я хочу к тебе, хочу домой! Ты была так хороша... Но станешь еще лучше, когда сдохнут "освободители"! Верю в тебя! Вернемся, отстроим... Как больно, невозможно смотреть без слез...»,

«Как больно смотреть на уничтоженный родной город, где работали, отдыхали, рожали детей...Только слезы, сердце разделено пополам до 24.02.22 и после. ..»,

«Помню этот огород, чистый, маленький, уютный. Красивый и трудолюбивый!»,

«Самый любимый город на Земле»,

«Очень больно смотреть, что эти изверги сделали с нашим цветущим городом. Городом – Героем. Мы обязательно вернемся домой»,

«Это видимая часть визитной карточки "русского мира", где ступал ботинок захватчика. А сколько искалеченных судеб, убитых надежд, изуродованных мечтаний».

Напомним, враг готовится к новому наступлению - раскрыта стратегия.

Также сообщалось, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.

Кроме того, Politeka.net писала, что москвичка упала на колени перед памятником Леси Украинке.