Сегодня ночью украинские защитники уничтожили на восточном направлении российские ударные вертолеты Ка-52.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

О судьбе экипажей пока не сообщается.

«За полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января 2023 подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52», - говорится в сообщении.

«Долетались», «Прекрасные новости с самого утра», «Хорошее начало дня, спасибо!», «Слава Украине», «Слава ВСУ!», - комментируют новость украинцы в соцсетях.

Напомним, Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известный как «Аллигатор») — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Является продолжением развития модели Ка-50 «Черная акула».

Экипаж – 2 пилота.

В новой сводке Генштаба ВСУ сообщается, что на сегодняшний день было уничтожено 289 самолетов оккупантов и 281 вертолет. Цифра уничтоженных оккупантов также достигла новой отметки – 122 170.

Кроме того, стало известно, что россияне начали бежать из оккупированного Луганска и боятся выходить из тыла. По данным Генштаба, из города в рф эвакуируют семьи военнослужащих второго армейского корпуса вооруженных сил россии.

"По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию российской федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил россии", - говорится в утренней сводке Генштаба.

Также сообщается, что в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника.

Напомним, оккупанты превратили красивый украинский город в пепелище, новые кадры ошеломляют.

Также сообщалось, что враг готовится к новому наступлению - раскрыта стратегия.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.