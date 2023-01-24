Решение Германии по Leopard будет скоро, партнеры могут готовить танки к передаче.

Об этом, как пишет Politeka.net, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил на брифинге после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает Spiegel

Столтенберг отметил, что решения будет принято в скором времени и посоветовал всем странам, у которых есть эти танки, уже подготовить их к возможной передаче Украине и начать обучение солдат ВСУ.

Тем временем стало известно, что Польша официально отправила Германии запрос на поставку Украине танков Leopard 2.

"Немцы уже получили наш запрос о соглашении на передачу Украине Leopard 2. Также обращаюсь к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками. Это наше дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!" - заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

В свою очередь военный журналист Сергей Ауслендер объяснил, чем же западные танки лучше советских/российских и, почему «все уперлись в эти «Леопарды» с «Леклерками».

Так, по словам Ауслендера, советская доктрина относилась к танкам так же, как к людям, то есть, как к расходному материалу, и в СССР их произвели в количестве около 100 тысяч.

Это, подчеркнул эксперт, больше, чем в некоторых армиях не самых маленьких стран людей.

«Задача была — в случае глобальной войны двинуть всю эту массу по Европе, бОльшая часть бы, конечно, сгорела по дороге, но какая-то — докатилась до Ла-Манша, по замыслу стратегов советского генштаба. Поэтому никаких удобств, минимум электроники, примитивные системы управления огнем», - объяснил Ауслендер в своем телеграм-канале, добавив, что ставка делалась на быстроту, количество и огневую мощь.

На Западе же было и остается по-другому.

«Там собирались не наступать, а обороняться. И никто, разумеется, не мог позволить себе настругать танки в таких количествах, такое не вывезет ни одна экономика», - отметил Ауслендер.

Как результат, в западных танках акцент был сделан на выживаемость экипажа.

Сюда, отмечает Ауслендер, входит и комфорт, благоддаря которому бойцы меньше устают, а, значит, лкчше воюют, отличные системы прицеливания, чтобы поражать советские танки издалека, боеприпасы с высокой бронепробиваемостью и хорошая связь.

«Все эти тенденции сохранились, усиливаясь и дополняясь, добавилась способность к сетецентрической войне — юнит включен в общую сеть и делится с другими информацией», - сообщил Ауслендер.

В то же время российские танки остались с теми же проблемами — плохая связь и некудышняя броня, неудачная компоновка - боеукладка под полом, детонирует при попадании в крышу.

«Системы управления огнем более-менее наладили, но из иностранных компонентов (французские тепловизоры). Поэтому, имея западные танки в больших количествах, украинцы получат серьезное преимущество на поле боя. Украинские экипажи уже проходят обучение, на Западе бы не стали этого делать, если бы танки давать не собирались. Так что — все будет», - высказал уверенность журналист.

Напомним, у оккупантов новая серьезная неудача.

Также сообщалось, что враг готовится к новому наступлению - раскрыта стратегия.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.