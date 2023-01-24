По словам командира батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петра Кузика, ситуация на фронте тяжелая, а враг пытается развить успех в направлении Соледара.

«Также он не оставил попытки взять Бахмут и пытается окружить его с двух сторон, поэтому усилил свои старания в штурме», – подчеркнул командир батальона "Свобода", которого цитирует 24 Канал.

Также Кузик сообщил, что враг и дальше несет огромные потери.

"Сейчас меньше, потому что "вагнеры" закончились и идут больше кадровые российские военные. Они работают более осторожно и сдержанно, но все же пытаются продвинуться на отдельных участках", – рассказал командир батальона "Свобода".

Также Кузик подчеркнул, что ни о какой деморализации у бойцов ВСУ не может быть и речи.

«Тем более в наших подразделениях – имею в виду батальон "Свобода". И наши "соседи" справа и слева также крепко стоят. Убивают всех, кто пытается к ним полезть. Стоим, работаем», - заявил командир батальона.

О быстро редеющих рядах наемников ЧВК «Вагнер» ранее сообщали и эксперты Института изучения войны.

Аналитики утверждают, что из 50 тысяч набранных в тюрьмах наемников на фронте в Украине осталась примерно пятая часть.

Называя эту цифру, эксперты ISW ссылаются на информацию главы независимой российской правозащитной организации и отмечают, что остальные 40 тысяч набранных боевиков либо уже ликвидированы на фронте, либо получили ранения, либо дезертировали со своих позиций.

Также в Сети появились кадры кладбища «вагнеровцев», которое стремительно разростается на Кубани.

Тем временем в докладе украинской военной разведки о российских наемниках говорится, что ЧВК "Вагнер" представляет "уникальную угрозу" в ближнем бою, даже если несет огромные потери.

В документе, с которым ознакомился телеканал CNN говорится, что вагнеровцам запрещено отступать без команды – самовольный отход карается расстрелом на месте. Выносить раненых с поля боя также запрещается; они могут истекать кровью часами, пока их не заберут ночью.

Основа "Вагнера" на войне в Украине – штурмовые группы по 12 или менее человек, несущие на себе реактивные гранатометы, и следящие за ними сверху разведывательные дроны, которые поставляют информацию об атаке и противодействию ей в штаб.

В первой волне атакующих идут завербованные заключенные – их потери составляют до 80%. За ними идут более опытные бойцы с тепловизорами и приборами ночного видения. Если они достигают укреплений, где сидят украинские военные, то начинается гранатометный обстрел траншей. Так силы ЧВК "Вагнер" могут занимать позиции.

Напомним, ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.

Также сообщалось, что враг готовится к новому наступлению - раскрыта стратегия.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.