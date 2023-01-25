Враг, неся многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что оккупанты ведут наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В то же время на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

Также, согласно новому отчету Генштаба ВСУ, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Волшебное Донецкой области.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков наступательных группировок противника не обнаружено», - отметили в Генштабе.

Кроме того, сообщается, что россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы.

«В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании "вагнер". Большинство украинских заключенных недовольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных. Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления», - рассказали в Генштабе.

Также стало известно, что из Каховки на Херсонщине оккупанты вывозят медицинское оборудование центральной городской больницы в город Геническ Херсонской области.

Добавим, между тем оккупанты начали массово утверждать, что они якобы начали наступление на Угледар (в 28 километрах северо-западнее Донецка).

Однако, как отмечают аналитики Института изучения войны, на самом деле это лишь попытка создать "положительный нарратив" на фоне отсутствия прогресса рашистов в Бахмуте.

«ISW не зафиксировала каких-либо видеозаписей, указывающих на то, что российские войска начали локальное наступление в районе Угледар по состоянию на 25 января. Российские источники, вероятно, намерены повторить аналогичные продолжающиеся действия в Запорожской области, где российские источники распространили утверждение о локализованных российских наступлениях без каких-либо подтверждений, чтобы отвлечь внимание от того факта, что российские силы не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении вокруг Бахмута", - говорится в отчете ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" несет огромные потери, кладбище, где хоронят наемников, стремительно разрастается.

Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.