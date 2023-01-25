ВСУ отошли от Соледара в Донецкой области для сохранения жизни личного состава.

Об этом в комментарии Общественному сообщил, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорвать врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство", - заявил Череватый.

По словам Череватого, ВСУ истощили врага, «выбили максимально сил, в первую очередь живую силу личного состава». Также он заверил, что линия фронта в Соледаре была выровнена.

Окружения позиций ВСУ и взятие в плен украинских бойцов не было.

"Это война. Каждый военачальник принимает решение с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую ​​роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убой. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага", - объяснил Череватый.

Также он подчеркнул, что россия хочет привлечь внимание к Соледару на фоне того, что прежде враг получил существенные поражения на Киевщине, в Харьковской операции, Лиманской, Херсонской.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий не исключил ударов из Украины по российской территории, с которой армия путина атакует украинские города.

Скибицкий, комментируя взрывы в Крыму, отметил, что военная разведка работает и на оккупированных территориях.

А поскольку происходит "мощная перегруппировка российских войск", по всем направлениям фронта перемещаются мобилизационные резервы России как из Ростовской области РФ, так и из оккупированного Крыма – то удары могут наносить и по казармам и полигонам россиян. Потому что "рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села, наши города", - сказал Скибицкий.

Напомним, сделано важное заявление относительно мобилизации - кто нужен в первую очередь.

Также сообщалось, что подписан скандальный закон, который называли "кувалдой" – что изменится для тысяч украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что вручение повестки едва не закончилось трагедией.