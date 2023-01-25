Об этом в комментарии Общественному сообщил, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорвать врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство", - заявил Череватый.
По словам Череватого, ВСУ истощили врага, «выбили максимально сил, в первую очередь живую силу личного состава». Также он заверил, что линия фронта в Соледаре была выровнена.
Окружения позиций ВСУ и взятие в плен украинских бойцов не было.
"Это война. Каждый военачальник принимает решение с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убой. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага", - объяснил Череватый.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Мы уже дома": Повалий вывезла из Киева старенькую маму, выяснилось, куда именно
В скандале с начальником патрульной полиции неожиданный поворот: "Выкручиваются, как ужи"
Резников на фоне скандала с продуктами для ВСУ сделал резкое заявление: "Я не позволю…"
Кароль опубликовала тяжелый кадр с Денисом Монастырским, осталось на память: "Невозможно поверить"
Также он подчеркнул, что россия хочет привлечь внимание к Соледару на фоне того, что прежде враг получил существенные поражения на Киевщине, в Харьковской операции, Лиманской, Херсонской.
Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий не исключил ударов из Украины по российской территории, с которой армия путина атакует украинские города.
Скибицкий, комментируя взрывы в Крыму, отметил, что военная разведка работает и на оккупированных территориях.
А поскольку происходит "мощная перегруппировка российских войск", по всем направлениям фронта перемещаются мобилизационные резервы России как из Ростовской области РФ, так и из оккупированного Крыма – то удары могут наносить и по казармам и полигонам россиян. Потому что "рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села, наши города", - сказал Скибицкий.
Напомним, сделано важное заявление относительно мобилизации - кто нужен в первую очередь.
Также сообщалось, что подписан скандальный закон, который называли "кувалдой" – что изменится для тысяч украинцев.
Кроме того, Politeka.net писала, что вручение повестки едва не закончилось трагедией.