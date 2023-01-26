Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают аналитики Института изучения войны.

Так, согласно новому отчету ISW, российская армия готовится провести решающую контратаку в Луганской области, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск в Кременную и отбросить их.

Для этого оккупанты пытаются рассредоточить украинские подразделения, заставляя их реагировать на свои атаки по другим направлениям. По мнению экспертов Института, российские атаки в Запорожской области проходят не столько для продвижения, сколько для того, чтобы отвлечь внимание ВСУ.

"Украинские официальные лица отмечают, что эти атаки осуществляются небольшими десантными группами численностью от 10 до 15 человек и преследуют цель рассредоточить украинскую оборону. Масштабы и характер этих атак свидетельствуют о том, что они скорее являются диверсиями, которые имеют целью отвлечь и прижать украинские силы к отдельным участкам фронта, чем целенаправленными усилиями, направленными на возобновление наступательных операций с целью закрепиться", – говорится в отчете.

Добавим, общие боевые потери России к утру 26 января составляют более 123 860 человек.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки уничтожено десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 780 оккупантов.

Кроме того, сообщается, что в конце февраля россияне планируют следующую массовую волну мобилизации в оккупированном Крыму.

"На временно оккупированной территории Автономной республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации.

До 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать в военные комиссариаты списки лиц на "бронь". Следующая массовая волна мобилизации запланирована к концу февраля", - раскрыли в Генштабе ВСУ планы врага.

Напомним, ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" несет огромные потери, кладбище, где хоронят наемников, стремительно разрастается.

Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.