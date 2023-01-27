Украинские защитники продолжают метр за метром освобождать территорию от российских захватчиков.

Согласно отчету аналитиков американского Института изучения войны, бойцы ВСУ возобновили контрнаступление в районе Кременной, пишет Politeka.net.

"Российские источники утверждали, что украинские войска возобновили контрнаступательные операции в районе Кременной 26 января. Российский блогер утверждал, что украинские войска начали наступательные действия против позиций 144-й мотострелковой дивизии (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) в районе Кременной в ночь на 25 января", - говорится в отчете.

На Донецком направлении продолжаются активные бои. Россияне не смогли захватить Угледар. Помимо этого, ВСУ отражают атаки рашистов под Бахмутом.

Также отмечается, что россияне очень боятся наступления ВСУ на Запорожском направлении.

Добавим, ранее в США сообщили, что в Пентагоне знают об успехах ВСУ вблизи Кременной Луганской области.

"США видят, что украинские контрнаступления вблизи оккупированной Россией Кременной принесли некоторые дополнительные успехи", - сообщил корреспондент Пентагона Джек Детч.

В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что после деоккупации Кременной ВСУ будут иметь плацдарм для наступления на Северодонецк и Рубежное в Луганской области.

«И из последнего, скорее всего, оккупанты будут просто убегать», - добавил глава области.

Также Гайдай сообщил, что села у линии фронта – это пепелище. Россияне умышленно уничтожали дом за домом.

Напомним, в Сети появились апокалиптические фото из Мариуполя - от жилой многоэтажки ничего не осталось.

Также сообщалось, что происходит в Соледаре после отхода ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.