Уже известно о пострадавших и одной жертве атаки.

Как передает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области, оккупанты атаковали центр города Харькова 29 января около 23.00.

Предварительно это была ракета С300.

«Она попала в четырехэтажный жилой дом. Взрывом частично разрушены его крыша и верхний этаж. Возник пожар. Погибла пожилая женщина. Ее мужа спасли спасатели. Он и еще двое жителей получили ранения», - рассказали спасатели.

На момент прибытия подразделений ГСЧС горела разрушенная крыша дома на площади около 450 кв.м., на месте происшествия работают около 40 человек личного состава ГСЧС.

Пожар локализован, аварийно-спасательные работы продолжаются.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехова сообщил, что сейчас известно об одном погибшем человеке и трех пострадавших.

Напомним, именно ракетой С-300 россияне обстреляли 23 ноября маленький роддом в Вольнянске, Запорожской области.

От рук врага погиб новорожденный младенец, получили ранения врачи. Мальчик прожил на свете всего полтора дня.

Также сообщалось о массированной атаке Херсона днем ​​29 января.

Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре, в который попала ракета, показала мужа и соседей, убитых россиянами.