Как передает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области, оккупанты атаковали центр города Харькова 29 января около 23.00.
Предварительно это была ракета С300.
«Она попала в четырехэтажный жилой дом. Взрывом частично разрушены его крыша и верхний этаж. Возник пожар. Погибла пожилая женщина. Ее мужа спасли спасатели. Он и еще двое жителей получили ранения», - рассказали спасатели.
На момент прибытия подразделений ГСЧС горела разрушенная крыша дома на площади около 450 кв.м., на месте происшествия работают около 40 человек личного состава ГСЧС.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Тела трех человек нашли в доме под Киевом: в полиции раскрыли подробности и показали кадры с места
"Можно смотреть вечно": звезда "1+1" Падалко порадовала украинцев кадрами с долгожданными танками
Юлия Тимошенко после элитного отпуска в Дубае стала героиней мэмов: яркие фото
Два самолета столкнулись в небе, первые подробности и кадры с места падения: "С российским Су-30..."
Пожар локализован, аварийно-спасательные работы продолжаются.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехова сообщил, что сейчас известно об одном погибшем человеке и трех пострадавших.
Напомним, именно ракетой С-300 россияне обстреляли 23 ноября маленький роддом в Вольнянске, Запорожской области.
От рук врага погиб новорожденный младенец, получили ранения врачи. Мальчик прожил на свете всего полтора дня.
Также сообщалось о массированной атаке Херсона днем 29 января.
Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре, в который попала ракета, показала мужа и соседей, убитых россиянами.