В рамках мобилизации в России призвали 300 тысяч – 150 уже отправили на фронт, а еще 150 готовятся на разных полигонах в России и Белоруссии.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся. Каждый день президент общается со своими иностранными коллегами по военной помощи и каждый день продолжается работа внутри нашей страны", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что Украина выдержит, потому что 24 февраля 2022 было гораздо сложнее.

«Тогда мы были наедине со страной-агрессоркой. Не верили в нашу победу и нашу возможность держать удар. Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощи Украине", – отметил Данилов.

Добавим, что в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится к реваншу на поле боя.

«С первого дня получения информации от нашей разведки, а затем – от государств-партнеров, которую я – как президент – имел и получал, начал коммуницировать по закрытой связи с лидерами других стран. Все эти вопросы связаны с рисками реванша России", – заявил президент на брифинге после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, приехавшей в Украину.

По его словам, российские оккупационные силы постоянно усиливаются новыми группами военных и наемников-вагнеровцев.

"Россия очень хочет какого-то большого реванша. Я думаю, что она его начала. Я думаю, что им не удастся обеспечить свое общество каким-нибудь положительным результатом наступления. Я уверен в нашей армии. Мы будем их всех потихоньку останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление". ", – сказал Зеленский.

Между тем, в НАТО убеждены, что российский диктатор Владимир Путин не изменил свои планы по войне в Украине. Вероятность подготовки России к новому наступлению только растет.

Об этом во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы", – заявил Столтенберг.

Добавим, что в отчете Института изучения войны (ISW) за 30 января говорится, что новое наступление оккупантов неизбежно.

"Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным вариантом действий", - говорится в отчете ISW.

Напомним, оккупанты ударили ракетой по жилому дому.

Также сообщалось о массированной атаке по Херсону днем ​​29 января.

Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре, в который попала ракета, показала мужа и соседей, убитых россиянами.