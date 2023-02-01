Украина готовится к возможному «большому наступлению» РФ. Оно, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, может начаться в ближайшие недели.

«Россия готовится к максимальной эскалации. Она стягивает все возможное, проводит обучение и тренировки. Я могу сказать, что мы не исключаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели», – заявил Данилов в интервью Sky News.

По его словам, «главные бои еще впереди».

«И они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне», - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов предполагает, что Путин попытается совершить еще одну атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года – возможно даже приурочив ее к годовщине вторжения. Данилов добавил, что украинские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития событий и в этот раз имеют гораздо большую поддержку от западных партнеров, таких как Великобритания, чем 12 месяцев назад.

"Те страны, которые помогают нам в нашей борьбе, начали оказывать нам максимальную помощь", – отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, он предполагает, что около половины из более чем 320 тысяч солдат, мобилизованных Россией в сентябре прошлого года, будут привлечены ко второй волне, когда бы она не пришла.

Но в победе Украины секретарь СНБО не сомневается.

"Мы обязательно победим, потому что за нами стоит весь мир", - подчеркнул Данилов.

В свою очередь глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телемарафона отметил, что рашисты однозначно готовятся к чему-то на восточном фронте в феврале.

По его словам, как раз завершается учебный курс свежемобилизованных и, скорее всего, они приедут в Луганскую область.

Оккупанты поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий Луганщины ультиматум: либо Россия выйдет до 1 апреля на административные границі области, либо будут "кадровые решения".

Депортация людей с оккупированных территорий, проживающих недалеко от линии фронта, продолжается - рашисты боятся, что люди передают информацию об их расположении ВСУ.

Тем временем, стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьян Лекорню на встрече в Париже обсудили текущие потребности ВСУ.

«Мне было приятно встретить своего французского коллегу Себастьяна Лекорню в Париже. Обсудили потребности ВСУ. Благодарны президенту Франции, правительству и нации за предоставление AMX-10, больше CAESAR, боеприпасов для Crotales, за обучение наших солдат и за поставки топлива и оборудования", - написал Министр в Twitter.

Напомним, украинцы оплакивают 24-летнего Даниила, пожертвовавшего собой ради других.

Также сообщалось, что мама погибшего военнослужащего купила для ВСУ внедорожник.

Кроме того, Politeka.net писала, что новое наступление оккупантов назвали неизбежным.