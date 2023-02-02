Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в полиции Донецкой области.
Пока известно, что в результате ракетного обстрела жилого дома, погибли два человека, количество пострадавших увеличилось до 21.
Восемь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии и транспортированы в Днепропетровскую область, где им провели стабилизирующие операции.
Ранее сообщалось о трех погибших, однако, к счастью, человека удалось реанимировать.
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После удара по городу ракетой "Искандер-К" 4-этажное здание разрушено, еще 8 – повреждены.
Под завалами еще могут быть люди, спасательно-розыскная операция шла всю ночь и продолжается.
"Искандер" – это оперативно-тактические комплексы, которые армия РФ активно использует против Украины. Именно на эти дальнобойные комплексы и сделал отдельную ставку Кремль, пытаясь ударами в сотни километров сломать волю украинцев к победе.
Даже в теории перехватить такие цели может только очень ограниченное количество зенитных ракетных комплексов. В условиях Украины – это только ЗРК С-300.
"Искандер" создавался для уничтожения стратегических целей: штабов, центров управления и связи, складов, баз хранения, аэродромов и т.д.
Все эти объекты всегда хорошо защищены от подобного нападения средствами противовоздушной и противоракетной обороны, поэтому российские конструкторы разработали "Искандер" с учетом необходимости прохождения ракеты мимо такого защитного "зонтика".
Напомним, новое наступление россии назвали неизбежным.
Также сообщалось о массированной атаке Херсона днем 29 января.
Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре, в который попала ракета, показала мужа и соседей, убитых россиянами.