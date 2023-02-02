Ракетный удар по Краматорску был нанесен российской ракетой "Искандер-К"

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в полиции Донецкой области.

Пока известно, что в результате ракетного обстрела жилого дома, погибли два человека, количество пострадавших увеличилось до 21.

Восемь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии и транспортированы в Днепропетровскую область, где им провели стабилизирующие операции.

Ранее сообщалось о трех погибших, однако, к счастью, человека удалось реанимировать.

После удара по городу ракетой "Искандер-К" 4-этажное здание разрушено, еще 8 – повреждены.

Под завалами еще могут быть люди, спасательно-розыскная операция шла всю ночь и продолжается.

"Искандер" – это оперативно-тактические комплексы, которые армия РФ активно использует против Украины. Именно на эти дальнобойные комплексы и сделал отдельную ставку Кремль, пытаясь ударами в сотни километров сломать волю украинцев к победе.

Даже в теории перехватить такие цели может только очень ограниченное количество зенитных ракетных комплексов. В условиях Украины – это только ЗРК С-300.

"Искандер" создавался для уничтожения стратегических целей: штабов, центров управления и связи, складов, баз хранения, аэродромов и т.д.

Все эти объекты всегда хорошо защищены от подобного нападения средствами противовоздушной и противоракетной обороны, поэтому российские конструкторы разработали "Искандер" с учетом необходимости прохождения ракеты мимо такого защитного "зонтика".

Напомним, новое наступление россии назвали неизбежным.

Также сообщалось о массированной атаке Херсона днем ​​29 января.

Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре, в который попала ракета, показала мужа и соседей, убитых россиянами.