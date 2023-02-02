Вооруженные силы российской федерации могут прибегнуть к крупномасштабному военному маневру к годовщине своего полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью каналу BFMTV сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы думаем, что, учитывая, что они живут символизмом, они попытаются что-то попробовать в районе 24 февраля", — сказал министр.

Украина, заявил Резников, не недооценивает армию РФ и назвал цифру в "500 000 солдат", мобилизованных Кремлем.

"Официально заявлено 300 000, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше", – заявил он.

По мнению Резникова, вооруженные силы россии "могут осуществить наступление по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть юг".

"Вот почему нам нужно оружие, чтобы сдерживать врага, потому что на войне все решает инициатива", – добавил министр обороны Украины.

Тем временем потери россиян перевалили за 129 тысяч. ВСУ, согласно обновленным данным Генштаба, ликвидировали еще 610 оккупантов за минувшие сутки. Уничтожены также 5 РСЗО, 2 танка и 1 система ПВО врага.

Также ВСУ отразили вражеские атаки около 14 населенных пунктов.

«Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», - говорится в утренней сводке Генштаба.

Напомним, оккупанты нанесли новый ракетный удар по жилым домам. Под вражеским огнем оказался Краматорск, есть жертвы.

Также сообщалось о сильном пожаре в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что новое наступление россиян назвали неизбежным.