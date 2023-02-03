Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом своде Генштаба ВСУ.
«Враг, терпя большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», - сообщили в Генштабе.
Также уточняется, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка сталая, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
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«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа Мерлин. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противника», – рассказали в Генштабе.
Между тем, в Американском институте изучения войны отмечается, что Кремль, наверное, снова переоценивает возможности российской армии в контексте нового большого наступления в Украине.
"ISW не обнаружил никаких доказательств того, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь, чтобы нанести поражение украинским силам на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта", - говорится в новом своде.
Напомним, ранее сообщалось, что "мобиков" может быть гораздо больше, чем 300 тысяч.
Также сообщалось о сильном пожаре в оккупированном Крыму.
Кроме того, Politeka.net писала, что новое наступление россиян назвали неизбежным.