За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных, 2 из них - по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, а также 5 авиационных ударов.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом своде Генштаба ВСУ.

«Враг, терпя большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», - сообщили в Генштабе.

Также уточняется, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка сталая, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа Мерлин. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противника», – рассказали в Генштабе.

Между тем, в Американском институте изучения войны отмечается, что Кремль, наверное, снова переоценивает возможности российской армии в контексте нового большого наступления в Украине.

"ISW не обнаружил никаких доказательств того, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь, чтобы нанести поражение украинским силам на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта", - говорится в новом своде.

Напомним, ранее сообщалось, что "мобиков" может быть гораздо больше, чем 300 тысяч.

Также сообщалось о сильном пожаре в оккупированном Крыму.

Кроме того, Politeka.net писала, что новое наступление россиян назвали неизбежным.