Ранним утром 3 февраля враг обстрелял г. Барвенково Изюмского района Харьковской области. В результате атаки есть жертвы, пишет Politeka.net со ссылкой на главу Хакровской ОГА Олега Синегубова.

По его словам, в результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев 49 и 42 лет. Их 70-летний отец получил ранения и был госпитализирован.

«За прошедшие сутки враг продолжал массированные обстрелы мирного населения Волчанска, Купянска, Двуречной и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов», добавил Синегубов.

Огонь велся преимущественно по частной жилой застройке - многие дома повреждены и разрушены, пылали пожары.

Также сообщалось, что в Волчанске пострадала 51-летняя женщина – она получила необходимую медицинскую помощь на месте.

Тем временем стало известно, что возросло количество жертв ракетного удара по жилым домам в Краматорске Донецкой области.

Как сообщил городской голова Александр Гончаренко, из-под завалов разрушенного россиянами дома извлекли тело женщины.

Таким образом, число погибших в результате ракетного удара возросло до четырех человек.

Кроме того, 14 человек в результате удара россиян по дому получили ранения, тяжелые - их оперируют. Еще 13 человек обратились к терапевтам.

Напомним, ранее стали известны подробности нового "большого наступления" россиян.

Также сообщалось, что "мобиков" может быть гораздо больше, чем 300 тысяч.

Кроме того, Politeka.net писала, что удар по Краматорску был нанесен российской ракетой "Искандер-К"