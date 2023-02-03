Россияне лишились очередного штурмового Су-25, передает Politeka.net со ссылкой на Facebook-страницу Нацгвардии.

Самолет был уничтожен в Донецкой области военнослужащими Национальной гвардии Украины.

«2 февраля в 11:55 утра в юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК «Игла-1» и совершен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен», - рассказал командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения на псевдо Партизан.

Также в Нацгвардии сообщили, что авиация оккупантов активно использует бронированный дозвуковой штурмовик при уничтожении наземных целей и наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Однако в результате боевой работы огневой группы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3-й бригады оперативного назначения на Бахмутском направлении враг частично теряет боеспособность и воздушное преимущество.

«Только за прошедшую неделю расчетом был уничтожен вертолет Ми-24 и самолет Су-25», - рассказали украинские защитники.

Напомним, ранее сообщалось, что понеся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском направлении.

Однако Силы обороны Украины отражают безуспешные атаки оккупантов.

Также сообщалось, что оккупанты снова били по жилищным домам, есть жертвы.

Кроме того, Politeka.net писала, что новое наступление россиян назвали неизбежным.