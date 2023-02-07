За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня - есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом сводке Генштаба ВСУ.

Также отмечается, что враг продолжает проводить перегруппировку по отдельным направлениям.

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Бойцы ВСУ продолжают отбивать атаки оккупантов.

Тем временем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

«Оккупанты продолжают нести потери. Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области. На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил российской федерации, а гражданских пациентов – перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха», - рассказали в Генштабе.

Между тем стало известно, что за прошедшие сутки наши защитники под Угледаром уничтожили целый батальон оккупантов.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский:

"Враг не прекращал штурмовать Угледар. Было зафиксировано 60 штурмовых действий в направлении Угледар-Марьинка. Наши воины мужественно защищали рубежи, враг был разбит. За вчерашний день было уничтожено около батальона личного состава врага - это убитыми и ранеными. Это больше 400 человек. Уничтожили технику, танки, БТР и БМП".

Кроме того, стало известно о достижениях наших воинов в направлении Кременная-Сватово.

В эфире "Мы-Украина" командир роты УБпАК 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко ("Ахиллес") отметил, что ВСУ постепенно продвигаются вперед, уничтожая врага:

"Бои продолжаются чрезвычайно жесткие, продолжаются уже не первую неделю. Несмотря на то, что противник сконцентрировал огромное количество живой силы и техники, у ВСУ есть полное преимущество. Если говорить о конкретных достижениях, то неделю назад был деоккупирован населенный пункт Новоселовское, это в районе Сватового. Противник пытался отбить его, но 92 ОМБр выяснила замысел и его переиграла, уничтожив ударную группировку врага".

Напомним, названа главная цель нового "большого наступления" россиян на Украину.

Также сообщалось о падении очередного российского самолета.

Кроме того, Politeka.net писала, что отец в один миг потерял обоих сыновей - фото с места трагедии.