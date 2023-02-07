Украина имеет оружие, которым может уничтожать цели на территории РФ, и оно собственного производства.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью CNN.

"Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть", - заверил секретарь СНБО.

Подчеркнем, что международные партнеры запретили Украине наносить удары по территории России из западного оружия. Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина не будет наносить удары по РФ ракетами GLSDB.

В другом интервью, изданию NV, Данилов сообщил, что в Кремле уже понимают, что не смогут достичь своих целей в Украине, поэтому умоляют о переговорах.

Секретарь СНБО также напомнил, что российский президент-диктатор Владимир Путин поставил армии РФ целью полный захват Луганской и Донецкой областей.

"Более того, они пытаются сейчас понять, что достичь тех [целей], которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких способностей. Поэтому сегодня умоляют. Берут целый пул переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве - "давайте будем договариваться, чтобы как-то решить этот вопрос", - рассказал Данилов.

Кроме того, Данилов прокомментировал подготовку россии к новому "большоу наступлению".

"Они готовятся", - заявил Данилов, не исключив, что наступление может начаться и 24 февраля.

Также секретарь СНБО заверил, что Украина готовится к любому развитию событий.

"Понимаем, что происходит у неприятеля, его состояние. Я бы не говорил сегодня, что мы можем абсолютно расслабиться и победа уже лежит в нашем кармане. Нам предстоит еще очень много работать, работать, работать для того, чтобы мы освободили всю нашу родную землю от этих террористов, которые на нее ворвались, начиная с 2014 года", - подчеркнул Данилов.

Напомним, оккупанты ведут наступление на пяти направлениях.

Также была названа главная цель нового "большого наступления" россиян на Украину.

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