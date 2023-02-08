Российские захватчики нанесли ракетный удар по центру Харькова, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, атака произошла поздно вечером 7 февраля.

«4 ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской промышленности. Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также отмечены удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается», – сообщил Синегубов утром 8 февраля.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты массированно обстреливали Волчанск, Купянск, Дворечную, Стрелечье, Ветеринарное и другие приближенные к линии столкновения населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

«В Волчанске в результате артобстрела получили ранения и была госпитализирована девушка 16 лет, 74-летняя женщина, к сожалению, погибла», - сообщил Синегубов.

Кроме того, в результате обстрела вновь повреждена городская больница Волчанска - произошел пожар.

«Один из осколков попал в автомобиль "скорой", который вез пациента. В автомобиле без пострадавших», - добавил Синегубов.

В Купянске обстрелами разрушены 6 и повреждены 10 гаражей, произошли пожары.

Тем временем на линии столкновения продолжаются ожесточенные бои.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал кадры с последствиями ночного обстрела Центрального парка имени Горького.

«Научились уничтожать что и кого угодно, но перед настоящим украинским войском у них кишка тонкая», «Твари!», «Перекопали землю снарядами, в чем смысл?», - комментируют пользователи соцсетей кадры последствий новой атаки.

Напомним, ранее стало известно об особом оружии у ВСУ.

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