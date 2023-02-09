Эксперты американского Института изучения войны отметили движение оккупантов к северо-западу от Сватово.

Здесь, как отмечается в новом отчете, военное командование РФ привлекло части нескольких дивизий для наступления.

"Подразделения нескольких полков 144 и 3 мотострелковой дивизии (20 общевойсковая армия, ЗВО) и полк 90 танковой дивизии, поддерживаемые частями 76 Воздушно-десантной дивизии и неопределенными подразделениями Южного военного округа ведут наступательные операции", - сообщают аналитики.

Эксперты ISW пришли к выводу, что данная ситуация – начало нового наступления оккупантов.

При этом украинские защитники не дают оккупантам перехватить инициативу в Луганской области, что может привести к окончательной кульминации на направлении Сватово-Кременная.

"Эта кульминация даст для украинских сил окно возможностей, которое можно использовать в собственном контрнаступлении", – считают аналитики.

Тем временем украинские военные источники на условиях анонимности говорят, что новое наступление россии будет масштабным.

«В ближайшие 10 дней мы ожидаем нового масштабного вторжения», — заявил в интервью изданию Foreign Policy украинский военный чиновник.

По оценкам украинских военных, у России для нового вторжения уже есть 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как «Град» и «Смерч», 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак.

По оценкам украинских чиновников, после начавшейся в сентябре прошлого года мобилизации, российские силы внутри страны превысили отметку в 300 000 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты нанесли новый ракетный удар по центру Харькова.

Также сообщалось об особом оружии у ВСУ.

Кроме того, была названа главная цель нового "большого наступления" россиян на Украину.