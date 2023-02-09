Российские оккупационные администрации развернули идеологическую кампанию по принуждению родителей отдавать детей на обучение в так называемые кадетские корпуса, пишет Politeka.net со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

К таким решениям, говорит Маляр, оккупанты вынуждены прибегать из-за потерь.

«Большие потери в живой силе заставляют российских оккупантов принимать как долговременные идеологические, так и экстренные меры для продолжения тотальной мобилизации на временно оккупированных территориях Украины», - пояснила Маляр.

Один из кадетских корпусов уже открылся в городе Старобельск Луганской области. По словам Маляр, подобные также предполагается открыть в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонской области.

Кроме того, рассказывает Анна Маляр, на временно оккупированной территории Украины продолжается активная агитация в местах лишения свободы по вступлению в российские частные военные компании.

"Принимаются преступники независимо от их уголовных статей, возраста, состояния здоровья и пола", - добавила заместитель министра обороны Украины.

В свою очередь руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что темпы атак оккупантов в районе Кременной существенно увеличились.

Оккупанты, по его словам, пытаются «продавить» оборону ВСУ на Кременском направлении. Однако существенного успеха не имеют.

Кроме того, российские захватчики круглосуточно продолжают обстреливать деоккупированные Украиной села. Невское, Макеевка и Новоселовское уничтожаются до фундаментов.

Напомним, оккупанты начали новое наступление в Луганской области.

Также сообщалось об особом оружии в ВСУ.

Кроме того, была названа главная цель нового "большого наступления" россиян на Украину.