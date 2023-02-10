Если россияне возьмут Бахмут Донецкой области, то у них будет преимущество и они захотят "пойти дальше".

Об этом, как пишет Politeka.net, президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Le Figaro.

Так, Зеленского спросили, почему Украина не перебросит войска из Бахмута, где многие месяцы продолжаются тяжелые бои, на другое направление.



"Вы должны смотреть на это с точки зрения военных и спецслужб. Весь этот вопрос времени. Во время войны у времени нет того же значения. Мы должны держаться, пока не получим оружие", – ответил президент Украины.

По словам Зеленского, со стратегической точки зрения Бахмут не имеет большого значения, потому что россияне полностью разрушили город своей артиллерией.



"Но если они возьмут Бахмут, они захотят идти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?" – подчеркнул Зеленский.

Добавим, в новой сводке Генштаба ВСУ сообщается, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара.

По состоянию на утро 10 февраля, противник за сутки нанес 52 авиационных и 6 ракетных ударов, 2 из которых – по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области. Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Между тем, с целью пополнения потерь в населенный пункт Мирное Запорожской области, российские оккупанты привезли новых «вагнеровцев», из числа завербованных заключенных.

Напомним, также сообщалось о большой атаке на города Украины – вспыхнули пожары.

Также сообщалось, что враг начал новое наступление.

Кроме того, Politeka.net писала о ракетном ударе по центру Харькова.