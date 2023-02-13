Украинские защитники в боях под Угледаром разгромили элитную бригаду российских морпехов, и это уже в третий раз, пишет издание Politico.

Как пишет СМИ, речь идет о 155 бригаде морской пехоты из Владивостока, которую ВСУ разбили включительно с командным составом.

"155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз - после Ирпеня и Бучи, второй раз - после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром", - сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

На этом участке ежедневно гибли 150-300 морпехов РФ. Кроме этого, на этом же направлении оккупанты за неделю потеряли около 130 единиц техники. В их числе 36 танков.

Между тем, Генштаб ВСУ в новой сводке сообщает, что противник сейчас сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Противник несет значительные потери, особенно в живой силе.

Также сообщается, что из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием с января значительно возросло количество военнослужащих российских оккупационных войск с признаками обморожения конечностей.

Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30 процентов всех раненых.

Кроме того, отмечается, что для ужесточения контрдиверсионных мер на временно занятых территориях Херсонской области противник направил туда около 200 военнослужащих росгвардии. Их расселили на территории базы отдыха Чайка в Лазурном, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.

Напомним, украинцам сообщили о последствиях, если россияне захватят Бахмут.

Также сообщалось, что враг начал новое наступление.

Кроме того, Politeka.net писала о ракетном ударе по центру Харькова.