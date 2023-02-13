Об этом, как пишет Politeka.net, заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они сейчас вывели 12 кораблей, среди которых два подводных ракетоносителя ракет типа "Калибр". Это может быть до восьми ракет. Есть большой десантный корабль. Враг продолжает терроризировать население Украины", - сообщила Гуменюк.

Гуменюк предупредила, что это может быть как массированная атака, так и комбинированная ракетная атака, а также возможные и точечные удары.

"Как правило, пуски с подлодок затруднены в обнаружении. Таким образом, враг может терроризировать местное население угрозой этих ударов. Помним о том, что они чаще играют мышцами", - акцентировала Гуменюк.

Кроме того, по ее словам, россияне также держат наготове еще надводные ракетоносители, которые находятся в пунктах базирования и, скорее всего, проходят переснаряжение и готовятся к следующему выходу.

Что касается сроков нового массированного ракетного удара, то он может состояться в «сакральную дату» - 24 февраля.

«Помня о тяготении врага к сакральным датам, надо быть начеку", - заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг".

Добавим, тем временем путинский политолог, экс-депутат Госдумы и доверенное лицо российского диктатора Сергей Марков заявил, что "спецоперация" провалилась.

Мол, теперь россиянам придется "брать Киев 25 лет".

Оказалось, что мы должны вести войну, а не "спецоперацию". "Спецоперация" фактически у нас провалилась. Мы вынуждены воевать с сильным противником. Мы как планировали: уничтожить ПВО и тогда бы наши самолеты доминировали в воздухе. Но мы не смогли уничтожить ПВО. Наши самолеты не летают на территории Украины, а так подлетают, запускают ракеты и убегают", — посетовал пропагандист, добавив, что с "успехами" рф на Донбассе, о Киеве за "три дня" нужно забыть и столицу Украины придется "брать" 25 лет.

Напомним, ВСУ перемололи элитную бригаду рф - что известно.

Также сообщалось, что враг начал новое наступление.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях ракетной атаки 10 февраля.