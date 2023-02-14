Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что враг несет значительные потери, а ВСУ принимают дополнительные меры для усиления обороны.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь проходят мероприятия боевой подготовки российских войск», - сообщают в Генштабе.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего оккупанта, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с лоскутом бумаги в нем. На этом клочке каждый российский захватчик должен указать информацию о себе, личный номер и т.д.

"Чтобы мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях противника распространяется агитация о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле", - добавили в Генштабе.

Тем временем в Москве началась агитационная работа по мобилизации по отношению к ученым.

"В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", который является ведущим научным центром россии в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц", - рассказали в Генштабе.

Также сообщается, что украинские защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭБ, а также состав боеприпасов российских оккупантов", - добавили в Генштабе.

Добавим, есть предположение, что война в Украине приближается к кульминации и скоро произойдет новый опасный перелом.

Об этом заявил политолог Джордж Фридман, сообщает Bild.

"До недавнего времени российские атаки на Украину обычно сдерживались украинскими силами. Не везде, но достаточно часто, чтобы помешать России удержать территорию или одержать победу. Но в последний месяц или около того Россия начала самоутверждаться. Если это станет нормой, у Украины будут серьезные проблемы", – предупредил политолог.

У украинской армии, подчеркивает издание, есть одна главная проблема - отсутствие дальнобойных ракет, которые помешали бы оккупантам в поставках подкрепления и запасов на фронт.

Напомним, названа дата следующего ракетного удара по Украине.

Также сообщалось, что ВСУ перемололи элитную бригаду России – что известно.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях ракетной атаки 10 февраля.