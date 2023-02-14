Страны-партнеры будут продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате девятого «Рамштайна», который проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной», - заявил глава Пентагона.

Ллойд Остин подчеркнул, что страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения относительно поддержки Украины.

«Вместе эта Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе», - заявил Остин.

Министр обороны США считает, что встреча союзников по противостоянию российской агрессии против Украины "проходит в критическое время", и в ближайшие недели многое решится.

Кремль, по его словам, "по-прежнему ставит на то, что сможет "переждать" нас".

«Но спустя год мы как никогда объединены. Общая решимость поможет поддержать момент Украины в решающие недели и поможет ей пройти по этой сложной дороге", – заявил глава Пентагона, добавив, что единство будет лишь нарастать, ведь все понимают, что стоит на кону в войне, которую развязала россия.

«Никто из нас не хочет жить в мире, где автократы могут нападать на мирных соседей, нарушать их границы и бомбить их народ. Мы выступаем за мир, где правила имеют значение, где уважают суверенитет, и где гражданские люди защищены", – подчеркнул Ллойд Остин.

Также он сообщил, что танки немецкого производства Leopard Украине будут поставлять восемь стран.

Кроме того, США, Германия, Нидерланды поставят Украине системы противовоздушной обороны американского производства Patriot. Еще несколько стран ведут работу по поставке боеприпасов, отметил глава Пентагона.

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