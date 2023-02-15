Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба.

Так, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов.

Также сообщается, что противник продолжает нести потери.

В частности, в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированного Крыма для сокрытия количества погибших противник использует сжигание.

«У местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей количеством до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются», - рассказали в Генштабе.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлетронной борьбы врага.

Тем временем издание Financial Times сообщает, что Россия стягивает к границам с Украиной самолеты для поддержки нового наступления.

Представители НАТО также считают, что россияне в ближайшее время начнут активно использовать авиацию и потому пытаются вывести из строя противовоздушную оборону Украины.

Во время встречи в формате Рамштайн во вторник министр обороны США Ллойд Остин также отметил угрозу военно-воздушных сил России и призвал союзников ускорить поставки Украине боеприпасов и систем ПВО.

Напомним, контрнаступление ВСУ все ближе – в Пентагоне назвали сроки.

Также сообщалось, что ВСУ перемололи элитную бригаду России – что известно.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях ракетной атаки 10 февраля.