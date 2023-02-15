Российская армия нанесла удар по жилой многоэтажке в Покровске Донецкой области.

Кадры с места атаки опубликовал журналист денис Казанский, пишет Politeka.net.

«Разрушен целый этаж. Есть пострадавшие. Вероятно, и погибшие. Били просто по жилому микрорайону, без какого-либо смысла. Попали во двор и в дом. Теракт в чистом виде», - прокомментировал страшные кадры Казанский.

Журналист отметил, что нелюди называют такие действия «защитой жителей Донбасса».

Тем временем украинцев предупредили о новой массированной ракетной атаке со стороны россиян.

«От россиян 24 февраля можно ожидать чего угодно. Они обладают мощной агентурной системой, в этой части они работать могут. Какие-то диверсионные акты на нашей территории или на территории Европы могут произойти. Также ракетный потенциал мы не исключаем. И они накопят новый ракетный ресурс. По моему мнению, до 24 февраля еще одна ракетная атака будет. Чего-то особенного они не смогут предложить. Возможно, в этот раз вместо энергетической инфраструктуры ударят по транспортной», - сообщил военный єксперт Петр Черник.

Напомним, ранее сообщалось, как спустя месяц после трагедии выглядит многоэтажка в Днепре.

Также сообщалось, что под завалами дома обнаружили тела супругов – девушка была беременна.

Кроме того, Politeka.net писала, что художник предсказал ужасную трагедию в Днепре.