Российская армия нанесла удар по жилой многоэтажке в Покровске Донецкой области.
Кадры с места атаки опубликовал журналист денис Казанский, пишет Politeka.net.
«Разрушен целый этаж. Есть пострадавшие. Вероятно, и погибшие. Били просто по жилому микрорайону, без какого-либо смысла. Попали во двор и в дом. Теракт в чистом виде», - прокомментировал страшные кадры Казанский.
Журналист отметил, что нелюди называют такие действия «защитой жителей Донбасса».
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Тем временем украинцев предупредили о новой массированной ракетной атаке со стороны россиян.
«От россиян 24 февраля можно ожидать чего угодно. Они обладают мощной агентурной системой, в этой части они работать могут. Какие-то диверсионные акты на нашей территории или на территории Европы могут произойти. Также ракетный потенциал мы не исключаем. И они накопят новый ракетный ресурс. По моему мнению, до 24 февраля еще одна ракетная атака будет. Чего-то особенного они не смогут предложить. Возможно, в этот раз вместо энергетической инфраструктуры ударят по транспортной», - сообщил военный єксперт Петр Черник.
Напомним, ранее сообщалось, как спустя месяц после трагедии выглядит многоэтажка в Днепре.
Также сообщалось, что под завалами дома обнаружили тела супругов – девушка была беременна.
Кроме того, Politeka.net писала, что художник предсказал ужасную трагедию в Днепре.