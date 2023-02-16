Оккупанты выпустили по Украине восемь "калибров" из Черного моря

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире "Мы-Украина" сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Тот ракетоноситель, который находился на службе и мы знали, что он оснащен восемью "Калибрами", он выпустил весь свой заряд. Но ПВО южного направления сработало на отлично - сбиты все 8 ракет - 6 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной», - сообщила Гуменюк.

По ее словам, враг использовал и другие способы поражения.

«Это была миксированная атака, в частности, с применением дронов и самолетов гражданской авиации. Знаем, что есть попадание во Львовскую область», - сообщила Гуменюк.

Между тем, стало известно, что во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.

«Пострадавших или жертв нет. Пожар был потушен. Детали – впоследствии. Берегите себя. Не игнорируйте сирен», - подчеркнул Козицкий в своем телеграмм-канале.

Также стало известно о попаданиях в Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Очередная ракетная атака россиян. Ночью запускали БПЛА и ракеты. К сожалению, есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА", - сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Напомним, воздушная тревога была объявлена ​​ночью в четверг, 16 февраля, во всех областях.

Напомним, украинцев предупреждали о новой ракетной атаке со стороны оккупантов.

Также сообщалось, что ВСУ перемололи элитную бригаду России – что известно.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях ракетной атаки 10 февраля.