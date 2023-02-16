Украина, вероятно, и в дальнейшем будет иметь возможность начать широкомасштабное контрнаступление в течение нескольких месяцев.

Но ее способность сделать это будет в значительной степени зависеть от того, насколько быстро и в каких масштабах Запад предоставит ей необходимую военную помощь. В том числе танки и бронемашины.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке американского Института изучения войны.

Также эксперты отмечают, что российский президент Владимир Путин вряд ли объявит о мерах по дальнейшей эскалации войны, новых крупных российских мобилизационных инициативах или любом другом важном решении в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России 21 февраля.

В институте отмечают, что военные неудачи России продолжают лишать Путина возможности представить российской общественности военные успехи.

По словам экспертов, украинская оборона Бахмута, несмотря на потери, не позволит Путину заявить, что Россия удерживает этот город в годовщину войны.

"А такое заявление могло бы дать ему, российским военным и российской общественности новую надежду на победу и, возможно, усилить готовность Кремля требовать от своих людей большей отдачи для дальнейшего наступления", - отмечают в Институте.

Добавим, тем временем Генштаб ВСУ сообщает, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Также сообщается, что украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, был уничтожен российский вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 6 районов сосредоточения живой силы и 2 его склада боеприпасов.

Напомним, россияне ударили по Украине ракетами – враг изменил тактику.

Также сообщалось, что ВСУ перемололи элитную бригаду России – что известно.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях ракетной атаки 10 февраля.