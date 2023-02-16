Оккупанты ночью атаковали Павлоград Днепропетровской области.
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу.
В результате удара погибла 79-летняя женщина, еще семь человек пострадали.
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«Двое раненых госпитализировали – 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести», - сообщил Лысак.
Кроме того, было повреждено промышленное предприятие – там возник пожар.
Сейчас огонь уже укрощен.
«Разрушены 7 частных домов. Еще 30 – разрушены. Последствия атаки уточняются», - добавил Лысак.
Напомним, минувшей ночью враг ударил по Украине ракетами "Калибр" и запустил БПЛА.
«Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА», – сообщал председатель ОП Андрей Ермак.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 16 из 32 ракет.
Также сообщалось, почему ВСУ не могут идти в контрнаступление сейчас.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ перемололи элитную бригаду России – что известно.