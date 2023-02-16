Россия перешла к плану разделения Украины по принципу Северной и Южной Кореи.

Об этом в интервью BBC заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, в Кремле уже поняли, что не смогут полностью захватить Украину.

«И они сейчас будут делать план "Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину". Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", - подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, Медведчук и отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине будут "давать предложение о создании двух стран".

Цель России, по мнению Данилова, в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым.

А потом реализовать и эту идею раздела Украины.

"В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, обслуживающие их политтехнологи, живущие в нашей стране", - сообщил Данилов, добавив, что над этой идеей также работают люди, которые готовили Будапештский меморандум 1994 года.

Добавим, ранее Данилов предупреждал, что россияне собираются предложить Украине так называемый "корейский вариант" урегулирования войны, предусматривающий разделение страны. Так называемая «38 параллель».

«Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это "38 параллель"», - говорил тогда Данилов.

Также Данилов подчеркивал, что такой сценарий для Украины невозможен.

«Украина – не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменений не предусмотрено, Силы обороны Украины работают", - писал Данилов на своей странице в Twitter.

В свою очередь советник ОП Михаил Подоляк также уверял, что единственная возможность остановить войну – освободить все территории Украины.

🇺🇦 не Корея, 🇷🇺 — не КНДР. Різний контекст, різні масштаби. Будь-який «заморожений конфлікт» означатиме повернення війни за кілька років — більш підготовленої та кривавої. Єдиний спосіб поставити крапку у війні та відновити безпеку у Європі — звільнення 🇺🇦 територій і поразка Рф. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 18, 2022

«Украина – не Корея, россия – не КНДР. Разный контекст, разные масштабы. Любой «замороженный конфликт» будет означать возвращение войны через несколько лет — более подготовленной и кровавой. Единственный способ поставить точку в войне и восстановить безопасность в Европе – освобождение украинских территорий и поражение России», – написал Подоляк на своей странице в Twitter 18 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что мешает ВСУ начать контрнаступление прямо сейчас.

Также сообщалось, что россияне сменили тактику.

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