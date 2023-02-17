За прошедшие сутки противник применил 41 ракету разных типов по территории нашей страны, 5 из них, переработанные ЗКР С-300, по Харькову.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

«16 ракет сбиты нашими защитниками. Кроме того, оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения», – сообщили в Генштабе.

Также сообщается, что основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Херсонской области; Стельмаховка, Кременная, Диброва и Белогоровка - Луганская и Раздолевка, Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области.

Как сообщается, во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов.

«Чтобы восполнять потери в живой силе, противник разными способами привлекает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности так называемых «гастарбайтеров». Так недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких заробитчан», - сообщили в Генштабе ВСУ.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной вышки мобильной связи, установленной противником.

«С помощью нее у российских спецслужб есть возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов», - предупредили в Генштабе.

Напомним, россияне сменили тактику ракетных ударов по Украине.

Также сообщалось, что ВСУ перемололи элитную бригаду России – что известно.

Кроме того Politeka.net писала, что Путину предложили "план Б" по Украине.