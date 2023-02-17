Российские оккупанты планируют запустить три волны ракет по Украине.

Это, как сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, может состояться в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.

В интервью "24 каналу" Подоляк подчеркнул, что враг пытается накопить необходимое количество ракет.

Также Подоляк напомнил, что оккупанты в последнее время используют воздушные шары с отражателями, чтобы создать нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

«Они будут это делать, но на 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада, и показать, что у них еще есть "порох в пороховницах", – заявил советник главы ОП.

По словам Подоляка, оккупанты выискивают новую тактику для обстрелов Украины.

"Они действительно ищут другую тактику для того, чтобы как-то снизить свои ракетные расходы, потому что их ракетная способность уже не очень на высоком уровне. Особенно с высокоточными ракетами, подразумеваются "Калибры", "Искандеры", "Ониксы", – пояснил представитель ОП.

Между тем аналитики американского Института изучения войны также отмечают, что к годовщине вторжения в Украину оккупанты могут нанести еще одну серию ракетных ударов по всей Украине. Ведь реальный военный успех "продолжает ускользать" от них.

Кроме того, захватчики увеличивают использование авиации в Украине, но вряд ли следует ожидать выделения значительного количества боевых самолетов и вертолетов для ведения боевых действий над контролируемой Украиной территорией.

Аналитики считают, что российские войска вряд ли должным образом научили достаточно персонала, чтобы полностью укомплектовать самолеты.

Напомним, оккупанты ночью ударили ракетами по домам, в которых спали люди.

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