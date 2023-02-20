Враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру Украины, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, за прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 25 авиационных ударов (Луганская, Донецкая и Запорожская область). Совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

"Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Также сообщается, что российские оккупанты всеми способами оказывают давление на гражданское население на временно захваченных территориях.

В отдельных населенных пунктах Херсонщины захватчики обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Силами обороны и за проукраинскую позицию.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10» и 2 дрона-камикадзе типа «Ланцет-3». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.

Между тем, в отчете Института изучения войны (ISW) за 19 февраля отмечается, что основная фаза наступления России происходит в Луганской области, однако захватчикам не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность этого наступления.

По их данным, российские сухопутные войска, как правило, действуют в обычных доктринальных соединениях и частях, а не в батальонных тактических группах или других специальных структурах.

"Отсутствие нескольких критически важных танковых подразделений свидетельствует о том, что российские военные продолжают пытаться заменить технику, особенно танки, утраченные во время предыдущих неудачных наступательных операций", – отмечается в отчете.

Эксперты добавляют, что российские войска могут иметь некоторые восстановленные механизированные подразделения в резерве, но переброска этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит продолжающийся ход наступления.

Аналитики предполагают, что российское наступление, скорее всего, продлится еще некоторое время и может временно набрать обороты после того, как будут введены последние резервы (если таковые будут введены), но, скорее всего, завершится, не достигнув поставленных целей и оперативно значимых успехов.

Напомним, украинцев предупредили о новых ракетных массированных атаках - названы сроки.

Также сообщалось, что Валерий Залужный рассказал украинцам про трагедию.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили ракетами по жилым домам, в которых спали люди.