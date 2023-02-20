Россия продолжает вести наступление на нескольких направлениях на востоке Украины, в частности, в Бахмуте, Кременной и Угледаре.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Твиттере.

Так, по данным британской разведки, жертвы России остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре. Также отмечается, что "элитные 155-я и 40-я бригады морской пехоты понесли очень большие потери в Угледаре и, вероятно, не боеспособны".

Также отмечается, что с приближением годовщины вторжения в Украину российские силы предположительно находятся под растущим политическим давлением.

«Вполне возможно, что россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен, чтобы соответствовать годовщине, независимо от реальной ситуации на месте», - говорится в отчете.

Добавим, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко тем временем сообщил, что российские военные, размещенные в Никольском районе в течение ближайших двух дней будут переброшены непосредственно на фронт.

«Самое вероятное направление – Угледар. Одна, размещение позволяет оперативно перебросить оккупантов от районов Угледар – Великая Новоселовка до Пологи-Гуляй поле. Общая численность расквартированных окупантов до пяти тысяч, а также военная гусеничная техника. В частности, танки Т62 до 20 штук», - сообщил он.

Также, по его словам, военный корпус, расположенный вдоль Азовского побережья, приведен в состояние боевой готовности.

Между тем, напомним, в Киев с визитом прибыл президент США Джозеф Байден.

Это держалось в тайне и стало известно только тогда, когда в Сети начали распространяться кадры, на которых Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на Михайловской площади чтят память украинских защитников.

Впоследствии Зеленский официально сообщил о визите Байдена, а в ОП опубликовали кадры президентов.

Также напомним, что сообщалось о больших проблемах у идущих в наступление россиян.