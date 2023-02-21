Оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

По данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области.

В частности, работникам бюджетных организаций доказано под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости приобретения гражданства России.

Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей.

Кроме того, сообщается, что Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Также, украинские защитники сбили 3 БпЛА типа Ланцет. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника.

Тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя войну в Украине, заявила, что следующие дни станут решающими для всего мира.

"Следующие дни будут решающими не только с учетом Украины, но решающими для мира во всем мире", - заявила Бербок.

По словам Бербок, есть страны, не осуждающие войну в Украине. Но они это делают не потому, что не поддерживают Хартию ООН, а потому, что они находятся в сильной зависимости от России.

"У этой войны есть ужасные последствия для всего мира. Поэтому именно на днях в Нью-Йорке (на Генассамблее в ООН, – ред.) весь мир будет апеллировать к президенту Путину с призывом прекратить войну и вывести войска, а также позаботиться о восстановлении мира", – продолжила она.

Кроме того, отметим, что по данным издания The New York Times Владимир Путин может мобилизовать еще больше россиян, речь идет о сотнях тысяч человек.

"Представители американской разведки говорят, что они получают свидетельство того, что вскоре он может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", - говорится в статье.

Напомним, выяснились новые планы оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что у россиян большие проблемы.

Также сообщалось, что Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии.