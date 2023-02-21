Это, как пишет DW со ссылкой на данные документов, должно произойти до 2030 года.
Основой для этих публикаций стал 17-страничный документ, который, как сообщается, разработан в администрации президента РФ.
Утверждается, что документ датирован летом 2021 года.
В нем план политического, экономического и военного проникновения РФ в Белоруссию.
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Для этого предусмотрен ряд целей: краткосрочные, рассчитанные до 2022 года, среднесрочные, до 2025 года и долгосрочные до 2030 года.
Долгосрочный план, как стало известно СМИ, предполагает завершение создания Союзного государства двух стран к 2030 году. Доминатная роль будет отведена, конечно, России.
Согласно изложенным планам, целями России являются унификация законодательства, согласование внешней и оборонной политики двух стран, обеспечение российского контроля над политической, экономической, культурной и медийной сферами Беларуси.
Единую валюту планируют ввести до 2030-го года. Кроме того, к этому сроку планируют ввести также единую таможенную и налоговую систему, единый порядок экспортного контроля.
Также Россия намерена ввести упрощенную процедуру выдачи паспортов РФ белорусам и добиться доминирования русского языка над белорусским.
"До 2030 года Россия должна обеспечить "контроль над информационным пространством" Беларуси и создать "единое культурное пространство" и "общий подход к интерпретации истории", говорится в обнародованном документе", - пишет Kyiv Independent.
Как Yahoo News, так и Süddeutsche Zeitung заявили, что аналитики и эксперты подтвердили подлинность документа.
По некоторым данным, документ подготовило управление президента РФ по приграничному сотрудничеству. Над документом также работали внутренняя, внешняя и военная разведки России.
Напомним, в войне в Украине наступил решающий момент.
Кроме того, Politeka.net писала, что у россиян большие проблемы.
Также сообщалось, что Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии.