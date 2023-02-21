Как сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, обстрел ведется, вероятно, из «Градов», пишет Politeka.net.
"Херсон обстреливают руссийские войска. Вероятно из "Градов". Раздалось около 20 взрывов" — сообщил Прокудин.
Местные паблики сообщают, что под обстрел попала остановка общественного транспорта, на которой находились люди.
«Много раненных», - сообщают очевидцы.
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На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть окровавленные тела лежащих на остановке людей.
По неподтвержденным данным, есть погибшие.
Прокудин призвал людей находиться в укрытиях или в безопасных местах.
Также под обстрелы попали жилые дома.
В окнах попавших под обстрел квартир вылетели стекла.
Добавим, что обстрел велся во время выступления российского диктатора владимира путина перед Федеральным советом.
Напомним, в войне в Украине наступил решающий момент.
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Кроме того, Politeka.net писала, что у россиян большие проблемы.