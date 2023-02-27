За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку окупантов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, пишет Politeka.net.

Так, подчеркивается, что основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Кроме того, враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения.

Так, за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов.

Кроме того, враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области и на Донбассе.

Есть погибшие и раненые мирные граждане, уничтоженные гражданские дома и поврежденные объекты гражданской инфраструктуры.

Также отмечается, что противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

«Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Бахмутовки Донецкой области, в период с 22 по 24 февраля, в медицинские учреждения доставлено до 30 тел мертвых и 65 раненых военнослужащих российских оккупационных войск», - говорится в строительстве.

По данным Генштаба, на фоне боевых успехов Вооруженных Сил Украины во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. В результате российское командование пытается запугать военнослужащих, в том числе всех захватчиков пугают, что российские военнослужащие, с 2017 года находящиеся в статусе самовольно покинувших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

Между тем, в Олешках и Скадовске Херсонской области российская оккупационная так называемая власть, напуганная будущей деоккупацией, готовится к побегу на территорию оккупированного Крыма.

В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой "эвакуации" всем желающим.

Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.

Кроме того, сообщается, что ночью, с 23.00 и до утра, российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed".

Предварительно, 11 этих дронов украинские защитники сбили.

Также стало известно, что оккупанты ударили ракетами С-300 по Запорожью, поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Один из запущенных российских снарядов, вероятно, упал в воду.

Напомним, ранее стало известно о последствиях мощных взрывов в Беларуси.

Также сообщалось, что эксперт оценил угрозу открытия Россией второго фронта.

Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким показал, какой его жизнь была до 24 февраля.