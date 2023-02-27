Настоящая трагедия произошла на трассе Киев-Одесса.
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, там вечером 26 февраля грузовой автомобиль, под управлением 36-летнего белоцерковца, совершал разворот в разрешенном месте.
В этот момент 33-летний водитель "Volkswagen" допустил столкновение с грузовиком, который в результате заноса совершил наезд на двух пешеходов.
Одна из них, 40-летняя женщина, погибла сразу под колесами грузовика. Другая, 62-летняя женщина получила ужасную травму – ей ампутировало конечность.
Позже стало известно, что она умерла по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Самолёт и пилот загорелись": новые подробности и кадры с места авиакатастрофы под Киевом
Мощные взрывы прогремели на аэродроме возле Минска: идет подсчет поврежденной техники
Трагически оборвалась жизнь известной украинской красавицы: тело обнаружили в ванной
"Такое забыть невозможно": белорус Сморыгин из "Дизель шоу" показал, как прятался с женой и детьми в убежище
Полицейские следственного управления Киевской области по факту ДТП со смертельным исходом начали досудебное расследование.
Добавим, между тем стало известно, что на автодороге Киев — Чоп, возле населенного пункта Дулебы, вблизи железнодорожного переезда произошло ДТП без пострадавших.
Движение частично перекрыто. Водителей просят учесть эту информацию для выбора маршрута движения.
Напомним, ранее сообщалось о страшном пожаре в Киеве - столицу накрыл черный, едкий дым.
Также сообщалось о гибели спасателей в результате нового обстрела.
Кроме того, Politeka.net писала о 18-летней украинке, ставшей жертвой несчастья.