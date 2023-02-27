Настоящая трагедия произошла на трассе Киев-Одесса.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, там вечером 26 февраля грузовой автомобиль, под управлением 36-летнего белоцерковца, совершал разворот в разрешенном месте.

В этот момент 33-летний водитель "Volkswagen" допустил столкновение с грузовиком, который в результате заноса совершил наезд на двух пешеходов.

Одна из них, 40-летняя женщина, погибла сразу под колесами грузовика. Другая, 62-летняя женщина получила ужасную травму – ей ампутировало конечность.

Позже стало известно, что она умерла по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи.

Полицейские следственного управления Киевской области по факту ДТП со смертельным исходом начали досудебное расследование.

Добавим, между тем стало известно, что на автодороге Киев — Чоп, возле населенного пункта Дулебы, вблизи железнодорожного переезда произошло ДТП без пострадавших.

Движение частично перекрыто. Водителей просят учесть эту информацию для выбора маршрута движения.

Напомним, ранее сообщалось о страшном пожаре в Киеве - столицу накрыл черный, едкий дым.

Также сообщалось о гибели спасателей в результате нового обстрела.

Кроме того, Politeka.net писала о 18-летней украинке, ставшей жертвой несчастья.