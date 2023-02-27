Произошедшее на Киевщине ошеломило всю Украину, наконец суд объявил приговор.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, 19-летний юноша в Киевской области, желая получить наследство, заказал убийство родного отца.

Он сообщил своему другу подробный план дома, а также местонахождение всех членов семьи.

«Часть полученных денег наследник планировал заплатить приятелю за совершенное убийство, а остальное потратить на собственные нужды», – рассказали в прокуратуре.

В марте 2021 года исполнитель преступления ворвался в частный дом в селе Гнедин, где проживал мужчина.

Друг его сына нанес мужчине более 25 ударов ножом. От полученных травм несчастный скончался на месте.

И вот, спустя почти два года после того страшного дня, заказчик и исполнитель были осуждены.

Так, двое мужчин признаны виновными в совершении заказного убийства (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Заказчик приговорен к 12 годам лишения свободы, исполнитель – к 13 годам.

"Ради получения наследства", - сообщили в прокуратуре главный мотив расправы.

Добавим, что во время допроса подозреваемый в убийстве рассказывал: «Мне было интересно, что я буду чувствовать, как к этому отнесусь. То есть, смогу ли я это сделать. Будет ли у меня какой-нибудь психологический барьер. А потом? Как я себя буду чувствовать? Что я буду ощущать в это время?».

На вопрос: "И что почувствовали?", тогда еще подозреваемый ответил: "Ничего".

Сын убитого Антон, который и заказал собственного отца, рассказывал правоохранителям, что у него были «серьезные проблемы в семейных отношениях», поэтому он потребовал избавиться от родителей.

С этим предложением он и обратился к своему «старому другу».

«Господи, я не могу в это поверить. Антон? Ну как?», - плакала перед правоохранителями мать 19-летнего Антона.

Кстати, женщину друзья планировали убить более гуманными методами.

«Я открыл замок, выключил свет, спрятался в туалете. Он должен был все сделать, но что-то пошло не так, потому сбежал раньше. Ну а я просто ждал полицию», - рассказывал Антон о преступлении.

Украинцы, обсуждая преступление, заря были шокированы как спокойно молодые люди рассказывают о случившемся.

«Вырастили маньяков», «Больные во всю голову», «Насколько спокойно этот молодой убийца говорит о том, что хотел совершить и последующие убийство, только "гуманнее" – просто ошеломляет! Он это говорит так, будто хвастается», «Это не сын, это палач!».

Напомним, Украину всколыхнуло новое трагическое известие - количество жертв возросло.

Также сообщалось, что в Киевской области детей пришлось спасать от мамы и ее сожителя - малыши жили в настоящем аду.

Еще раньше стало известно об ужасах в детском саду в Киеве. В столичном частном детском саду воспитатели пытали детей с нарушениями физического развития.