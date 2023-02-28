Ключевым преимуществом оккупантов является количество имеющихся войск – около 300 тыс., и почти все они уже находятся в Украине.

Об этом пишет британская The Guardian, анализируя пять сценариев войны России против Украины.

Так, журналисты не исключают, что Россия достигнет прорыва на Востоке и отмечают, что ряд украинских экспертов опасается, что страна-агрессорка может окружить Донбасс и восток от Сум на севере до Великой Новоселки на юге и таким образом оккупирует большую часть из четырех украинских областей, на территорию которых она вторглась раньше.

На этом этапе Кремль может призвать к прекращению огня, чтобы сохранить то, что у нее есть, и начать оборонную кампанию, чтобы консолидировать свою разбитую армию, ведь россия в день теряет 1 000 военнослужащих.

Также отмечается, что Кремль, возможно, постарается провести новую волну мобилизации, а Пекин может начать тайно поставлять оружие.

Второй сценарий состоит в том, что ВСУ, собрав силы из западных танков и бронемашин, будут прорывать оборонительные линии врага.

Журналисты отмечают, что стратегия состоит в том, чтобы разорвать автомобильный и железнодорожный коридор, соединяющий Россию с оккупированным Крымом, таким образом отрезав полуостров, наступая на Мелитополь или Бердянск.

Издание подчеркивает, что если Украина собирается вытеснить Россию со всей оккупированной территории, ей, вероятно, понадобятся еще несколько наступательных действий, по меньшей мере, в течение многих месяцев, а также кардинальное изменение мышления Кремля.

В еще одном приведенном сценарии идет речь о том, что Украину будут принуждать к переговорам, а потому более вероятным конечным пунктом здесь является не мир, достигнутый путем переговоров, а конфликт, сосредоточенный вокруг линий контроля.

The Guardian цитирует эксперта, который предполагает, что «Украина может получить нечто среднее между замороженным конфликтом и вечной войной, в которой ни у одной из сторон нет ни энергии, ни экономики, чтобы победить».

Согласно еще одному сценарию, россия надеется на то, что ей удастся втянуть Запад в длительную прокси-войну, которая истощит страны сначала в военном, а затем и в политическом плане. Это было бы сродни тому, что произошло в Афганистане, когда через 20 лет США вывели войска, вернув его Талибану.

Также аналитики не исключают, что произойдет что-то непредсказуемое, ведь неспособность достичь ожидаемых побед часто приводит к внезапному изменению правительства, а "Путин, вероятно, находится в самом рискованном положении, в котором он когда-либо находился".

Тем временем в Минобороны Украины сообщают, что вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий.

"Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении. Враг во время наступательных действий использует тактику истощения и тотального разрушения. Вместе с тем, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек. Силы обороны Украины ведут активные оборонные действия в условиях количественного превосходства противника" , – рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Тем временем президент Чехии Петер Павел допускает возможность того, что война в Украине может и не закончиться в этом году, поэтому Европе важно обеспечить Киев необходимой поддержкой в длительной перспективе.

Об этом президент Чехии и экс-генерал НАТО Петер Павел сказал в интервью Суспільному.

Напомним, Украину всколыхнуло новое трагическое известие.

Также напомним, что оккупанты могут готовить новый, очень мощный ракетный удар по Украине.

Кроме того, сообщалось, что Россия после Украины нацелилась на новую страну.