Ситуация в районе Бахмута очень напряженная.

"Несмотря на существенные потери, оккупанты бросили в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "группы Вагнера", - заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский

Сырский, которого цитирует Military Media Center, подчеркнул, что в боях за Бахмут наши воины показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма.

Тем временем спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ВСУ за месяц уничтожают более 25 тыс. российских солдат.

Россияне, по его словам, перешли в "ползучее" наступление.

"Ползучее наступление - оно у них идет. Какой ценой - мы знаем. Мы видим ежедневные статистики Генерального штаба, видеодоказательства, сколько их лежит в украинской земле. Их косят сотнями в день в одном из направлений. Даже проводили уже аналогии - сколько оккупантов в месяц приблизительно перемалывает украинская армия. За январь это, кажется, более 25 тысяч. Это сопоставимо небольшой армии среднестатистической страны Европы", - подчеркнул Игнат.

Добавим, что в Сети появилось видео, как украинские бойцы выбили окупантов из занятых ими позиций на восточном направлении. Затрофеили технику и двух окупантов.

Противник пытался отбить позиции назад, но не получилось.

На сегодняшнее утро, по данным Генштаба ВСУ, количество ликвидированных окупантов достигло 149 240 тыс. За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 550 российских солдат.

Таким образом, уже к утру 1 марта цифра ликвидированных оккупантов может перевалить за 150 тысяч.

Напомним, ранее были озвучены пять сценариев окончания войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам пообещали новую "Мрию", но есть нюанс.

Также сообщалось о мощном пожаре на российской нефтебазе, которую якобы атаковали беспилотники.