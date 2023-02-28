В эти дни нужно быть максимально готовыми ко всему, россияне могут нанести новый массированный ракетный удар в любой момент.

Об этом, как пишет Politeka.net, в своем новом видеообращении срочно предупредил руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Ким призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

«Считаю, что нужно в эти дни быть готовыми ко всему, потому что россияне технически готовы к нанесению удара. Благодаря действиям наших вооруженных сил и главного управления разведки россияне переносят эти удары по определенным причинам, но все равно они к нему готовятся и готовятся более плотно. Доразведывают, меняют тактику, и нам сложнее высчитать, что они там планируют», – сообщил Ким.

Руководитель Николаевской ОГА добавил, что и вчера, и пару дней назад оккупанты запускали дроны, чтобы провести фейковую атаку, или доразведывать ПВО.

«То есть они технически готовы с пятницы для нанесения очередного ракетного удара, но, к счастью, они его переносили из-за противодействия нашими ВСУ», - подчеркнул Ким.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны сообщают, что оккупанты пытаются изменить тактику наступлений в Украине.

Реагируя на затяжные наступательные неудачи, российские войска пытаются ввести новую тактику нападения путем формирования малых штурмовых групп. Таким образом, они хотят компенсировать текущие ограничения своей боевой мощи.

Отмечается, что россияне формируют штурмовые отряды, состоящие из трех штурмовых рот и танковой поддержки.

Кроме того, стало известно о гибели еще одного спасателя в результате обстрелов.

Так, минувшей ночью россияне обстреляли Святогорск, попали в часть ГСЧС – по предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены.

Напомним, что ранее под атаку попала Хмельницкая область - погибли два человека. Как стало известно, это были спасатели.

Также сообщалось о новых сценариях завершения войны в Украине.

Там порой потери врага продолжают расти – новые цифры ошеломляют.