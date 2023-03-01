На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение двух БпЛА «Шахед-136». Дроны удалось сбить.

Также враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате атак пострадали гражданские люди.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено», - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, противник не перестает штурмовать Бахмут, украинские защитники отбивают атаки.

Также враг совершил безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Между тем, фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

Добавим, Минобороны направило в Бахмут подкрепление.

По словам заместителя Министра обороны Анны Маляр, в Бахмуте сложная ситуация.

Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

"Решение принимаются военными, которые не руководствуются политическими мотивами", - резюмировала она.

Также она сообщила, что россияне сконцентрировали там основные усилия, чтобы попытаться полностью оккупировать Донецкую область.

«В районе Бахмута профессиональные и многочисленные подразделения Вагнера. Потери противника очень высоки, в разы больше, чем у нас. Наши воины могут уничтожать до 80% террористов", - сказала Маляр.

Маляр отметила, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений.

Напомним, ранее стали известны новые сценарии завершения войны.

Также напомним, что оккупанты могут готовить новый, очень мощный ракетный удар по Украине.

Кроме того, сообщалось, что Россия после Украины нацелилась на новую страну.