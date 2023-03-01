Так, поздной ночью «бавовна» случилась в районе Евпатории, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщения крымчан.
Местные жители сообщают, что звуки сильных взрывов в Евпатории были слышны даже в северной стороне Севастополя.
Также сообщается о серии взрывов в Черноморском. Они были такой силы, что в домах тряслись окна.
«Тоже проснулись от грохота… Что это?», «Воды нет, слышны взрывы, что это, кто знает?», «Евпатория, окна дрожат от звука», «Я аж проснулась, что это было?», «А я думал гром, но от грома окна не трясутся», «Главное, чтобы не как в августе было. Тогда и правда жестко было», - обсуждают жители оккупированного полуострова.
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Также стало известно о взрывах в районе Межводного и Сак.
«Ох уж это курение в неположенных местах», «Давно мы ждали бавовну. Круто!», «С первым днем весны!», «Весна пришла, пора садить бавовну», - обсуждают взрывы на оккупированной территории пользователи соцсетей.
Добавим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты забирают свои семьи из Крыма.
«Фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию», - говорится в новой сводке.
Напомним, оккупанты готовятся штурмовать еще два направления.
Также сообщалось о новой авиакатастрофе в россии.
Кроме того, Politeka.net писала о пожаре на российской нефтебазе, которую якобы атаковали беспилотниками.
Напомним также об отчаянном поступке жительницы оккупированного Севастополя.